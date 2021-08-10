Компания «ДТЭК Энерго» за 7 месяцев 2021 года нарастила объемы добычи угля до 10 млн тонн.



Об этом сообщила пресс-служба компании.



«Несмотря на кризис в энергетике, за январь-июль этого года на шахтах ДТЭК Энерго ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 9,8 млн тонн угля марки «Г». Чтобы обеспечить стабильную непрерывную добычу, было подготовлено более 51 км новых горных выработок», - говорится в сообщении.



По данным компании, всего в этом году компания планирует добыть почти 17 млн тонн газового угля. Кроме того, в течение августа – декабря 2021 года на шахтах «ДТЭК Энерго» планируется введение в работу еще 15 новых лав.



«Несмотря на угрожающие явления в энергетике и критическую ситуацию с доступностью финансовых ресурсов у производителей электроэнергии, ДТЭК Энерго, как надежная и ответственная компания, делает все необходимое, чтобы обеспечить стабильность украинской энергосистемы в период летних пиков энергопотребления и накануне отопительного сезона. Мы всегда готовимся к зиме заранее», - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В компании напомнили, что в отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС «ДТЭК Энерго». В том же месяце компания почти вдвое увеличила среднесуточный объем отпуска электроэнергии по сравнению с июнем. ТЭС "ДТЭК Энерго" произвели 2,3 млрд кВт-ч электроэнергии по самому низкому тарифу, для чего было использовано более 1,2 млн тонн угля. При этом цена электроэнергии не покрывает даже себестоимость угля.



Как известно, по состоянию на 9 августа на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится более 510 тысяч тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе.



Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета. Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37 600 тонн. Больше всего угля за сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все – «ДТЭК Энерго»).