Состоятельные слои населения должны платить справедливую цену за электрическую энергию, а не получать от государства льготную цену, как это происходило в Украине за все годы независимости.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Если вы бабушка, которая живет в хрущевке, то вы потребляете 50 кВт, а если вы бабушка, которая живет в Конча-Заспе, то вы бабушка, которая потребляет 1000 кВт. Но и та, и та бабушка получает льготную цену. На кого государство больше тратит денег? Наверняка ведь на бабушку в Конча-Заспе. И потом это пропорционально распределяется среди всех людей. Поэтому действительно цены должны быть рыночные, чтобы никто льготную цену не получил. Но те, кто заслуживает поддержки, должны получать адресную субсидию«, - отметил инвестбанкир в эфире телеканала»Украина24".

Он подчеркнул, что адресную помощь должны получать только те люди, которые ее заслуживают. Все остальные должны платить справедливую рыночную цену.

"Вот так оно должно выглядеть. Потому что сейчас эту разницу, сейчас на этом рынке зависает бешеный долг, на этом рынке, который находится в большом хаосе. Этот долг кладу на государство, все равно кто-то оплатит, кто? Мы с вами», - добавил Фурса.

Напомним, вопреки рекомендациям E&Y, подготовленным по заказу самого Кабмина, Министерство энергетики предложило наоборот уменьшить тарифы для населения на 24 коп./кВт-ч, что приведет к уменьшению платежек для большинства населения в среднем на 20-30 грн.

Уменьшить тарифы предлагается за счет резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.