Украина должна вводить временный запрет на экспорт металлолома еще «вчера», поскольку в июле ломотрейдеры обновили рекорд, склады украинских металлургических заводов опустели, и остановка предприятий уже не за горами.

Об этом сообщил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко в комментарии Минтрансу.

«Ситуация с обеспечением ломом украинских меткобминатов во второй половине лета существенно ухудшилась. На ряде заводов запасы на складах не превышают технологический минимум, а у некоторых они просто пусты. Разгадка проста: в июле экспортеры металлолома нарастили поставки на внешние рынки почти на треть, до рекордных 110 тыс. т», - пояснил он.

По его словам, металлурги уже бьют в набат: экспорт металлолома из Украины за 7 месяцев 2021 года достиг отметки 341 тыс. т, что в 20 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Показательно, за весь 2020 год украинские ломотрейдеры вывезли из страны всего 36 тыс. т лома.

«Ломотрейдеры в июле оставили без сырья два металлургических комбината. Судя по тенденции, которая продолжается с апреля, экспорт металлолома будет расти такими же темпами, и остановка заводов уже не за горами. Уже никто не вспоминает об экспортной пошлине в 58 евро/т, поскольку она перестала выполнять заградительную функцию», - отметил эксперт.

Он спрогнозировал, что Турция продолжит вымывать металлолом из Украины, поскольку другие страны занимаются протекционизмом в отношении стратегического сырья.

«ЕС со дня на день может ввести запрет на экспорт лома, исходя из экологических соображений, РФ повысила пошлину на экспорт лома с 45 до 70 евро/т, Казахстан и Киргизия запретили экспорт лома за пределы ЕАЭС. Все это говорит о том, что Украина становится самым незащищенным и легкодоступным источником лома для Турции. Поэтому угроза того, что украинская металлургия останется без стратегического сырья, реальна как никогда», - констатировал Головко.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту, и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

В то же время председатель правления «Интерпайп Втормет» Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже вынуждает промпредприятия сокращать производство.