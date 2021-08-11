Возможное снижение цены на электроэнергию для населения с действующего уровня 1,68 грн/кВт-ч до более низкого показателя, которое на сегодня обсуждается как проект решения правительства, приведет к наращиванию долгов ГП "Гарантированный покупатель", недофинансированию расходов или сетевых компаний, или поставщиков, или генерирующих компаний и задержит развитие рынка в целом

Такое мнение 10 августа в комментарии для агентства ExPro выразил руководитель проекта «Электроэнергия» компании «ЙЕ Энергия» Василий Гончарук.

"Те цены, которые есть, а тем более, снижение цен, - это еще больше наращивание долгов. На сегодня «Гарантированный покупатель» и так имеет катастрофические долги, а снижение цены для населения только ухудшит ситуацию, кроме того, все расходы на компенсацию низкой цены для бытового потребителя будут переложены на других участников рынка», - сказал он.

Василий Гончарук добавил, что в случае снижения цены для населения свои средства недополучит, например, НЭК «Укрэнерго», или операторы систем распределения, или генерация. Также представитель компании «ЙЕ Энергия» отметил, что в случае снижения тарифов на э/э для населения будет отложено введение рынка для бытового потребителя.

Для этого шага, по его мнению, нужно постепенно приводить цены к рыночному уровню и обеспечить домохозяйствам свободный выбор поставщика, а не привязывать его только к, например, действующему поставщику универсальной услуги.

Как сообщалось, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно. Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

За счет отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч. Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.