Обновленный Национально определенный вклад Украины в Парижское соглашение (НВВ2), одобренный правительством, обязывает Украину сократить выбросы парниковых газов до 35% к 2030 году

На эти цели, согласно документу, необходимо более 100 миллиардов евро, однако никакие механизмы привлечения этих средств не предусмотрены. Поэтому бизнес ждет от власти четкую программу действий, которая поможет выполнить программу экомодернизации.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, размещенном на официальном сайте. В ЕБА напомнили, что для сокращения выбросов украинская власть предусмотрела ряд мероприятий, в частности: екомодернізацию промышленного и энергетического секторов, развитие ВИЭ, обеспечение энергоэффективности зданий, переход на электротранспорт, реформе управления отходами, распространение практик органического и ресурсоефективного сельского хозяйства и реформа управления лесами.

Ориентировочная стоимость реализации таких мероприятий-102 млрд евро.

"Европейская Бизнес Ассоциация приветствует цели по сокращению выбросов. В то же время, бизнес-сообщество продолжает настаивать на внедрении реальных механизмов для декарбонизации экономики. Поэтому обращает внимание на следующие шаги, которые должны быть сделаны для обеспечения выполнения НВВ2 Украиной», - отметили в Ассоциации.

Так, по убеждению ЭВА, власть должна четко планировать развитие ВИЭ, в частности, очень важно не допустить введения акциза на ВИЭ и обеспечить погашение задолженности перед производителями. Также важно учитывать, что из-за введения системы мониторинга, отчетности и верификации (МЗВ) возможно, придется корректировать цели по сокращению выбросов парниковых газов. Следовательно, критически важными будут планы сокращения выбросов, которые будут учитывать тенденции экономического роста в пост-COVID периода.

«102 млрд евро инвестиций, предусмотренные НВВ2, не имеют достаточной детализации. Нужно провести детальные перерасчеты для таких отраслей, как промышленность, транспорт и сектор снабжения энергетических ресурсов. Именно энергетика и промышленность составляют 63% от общей потребности в финансировании. Согласно НВВ2, эти средства планируется привлечь за счет частного сектора и международных финансовых инвестиций, но способ привлечения этих инвестиций, как и механизм государственной финансовой поддержки, не прописаны.

Поэтому бизнес обращает внимание на важность создания регуляторной базы для привлечения государственных средств в проекты экомодернизации предприятий, в частности, через целевое использование средств эконалога. Ключевым также будет разработка механизмов привлечения средств от международных финансовых организаций на такие цели», - подчеркнули в ЕВА.