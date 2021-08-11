Общественный деятель Олесь Доний в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему на Крымскую платформу не приедут мировые лидеры.

Олесь Доний отметил, что не было шансов уговорить канцлера Германии Ангелу Меркель приехать на Крымскую платформу.

"Крымская платформа — это сильный удар по интересам России... Оказалось, что влияние России колоссальное: экономическое, гуманитарное, социальное, которое как айсберг под водой, оно на большинство элит европейских. Мы можем по каждой стране обсуждать, где это влияние", - сказал Доний.

По его словам, страны не едут на Крымскую платформу из-за того, что они имеют большой товарооборот с Россией, и не хотят его потерять. Поэтому, решение приехать первым лицам принимают те страны, которые испытывают прямую угрозу со стороны России.

"Даже постановка вопроса — это уже крайне важно. Так, на первый год на Крымскую платформу приедет даже не второй эшелон, а, прямо скажем, третий-четвертый. Эшелон аналитиков, политиков, но этот вопрос уже будет обсуждаться. К нему уже будет приковано внимание. Даже если это большой дискуссионный клуб пока, а не собрание руководителей государств... Как будет ослабевать Россия — будет и больше внимания от европейских и мировых лидеров", - добавил Олесь Доний.

Он отметил, что было бы хорошо, если бы на Крымскую платформу приехали все мировые лидеры, но это будет только в будущем.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал, что на Крымскую платформу может приехать Макрона.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что первоначальный замысел Крымской платформы был в том, чтобы объединить разрозненное международное мнение.



