Сейчас в Украине отсутствует независимый регулятор тарифов естественных монополий, которыми является Ассоциация морских портов Украины, Укрзализныця, Украэрорух. Это вызывает отсутствие прозрачного формирования тарифов на рынке, что влияет на экономику страны

Об этом говорится в «Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину», которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета министров Украины.

«Тарифы УЗ делятся на классы грузов, несмотря на отсутствие разницы в стоимости; портовый сбор АМПУ, который является одним из самых высоких в регионе и годами не перечислялся по прозрачной методологии. Подобная проблема касается аэропортовых сборов», - говорится в выводах компаний.

Создание Национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере транспорта позволит перейти к лучшим практикам формирования тарифов. Это важно как для финансовой стабильности государственных компаний, так и для конкурентоспособности украинской экономики в целом, отмечается в Стратегии.

«В настоящее время Укрзализныця - монополист в области железнодорожных перевозок. Отсутствие конкуренции снижает эффективность управления железнодорожной инфраструктурой. Таким образом, доля грузовых перевозок железнодорожным транспортом за последние годы уменьшилась с 56-56% в 2009-2015 годах до 46% в 2019 году», - сказано в документе.

По убеждению Ernst & Young, успешная реформа Укрзализныци демонополизирует некоторые рынки, к которым частные компании в настоящее время не имеют доступа. Это откроет дополнительные возможности для привлечения иностранных инвестиций. Также успешная реформа позволит стратегическим инвесторам присоединиться к определенным сегментам Укрзализныци.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что отсутствие реформирования значительно больше вредит УЗ, чем даже коррупция, поэтому компания должна быть реформирована по европейскому образцу в кратчайшие сроки. Зато в УЗ пытаются решить финансовые проблемы путем повышения тарифов на грузовые перевозки. Однако ни разу компания не предоставила экономических расчетов себестоимости тарифов, и не объяснила, куда идут полученные дополнительные средства, если инвестиционные программы не выполняются.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927.