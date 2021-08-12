После семи месяцев сверхактивного экспорта в Украине сформировался острый дефицит лома. Меткомбинаты предупредили правительство: если проблема не будет решена, то уже в августе-сентябре могут возникнуть первые сбои в их работе. А начиная с октября, из-за нехватки сырья могут начаться остановки цехов и предприятий
Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпрому.
«Нельзя недооценивать значение нарастающей проблемы. Вскоре ее масштаб может вырасти до уровня угрозы национальной безопасности. Металлургическая промышленность - базовая для национальной экономики. Она занимает лидирующие позиции по объему уплаченных налогов, созданных рабочих мест и объему валютных поступлений. Поэтому стабильность выплаты пенсий и стабильность национальной валюты – это в первую очередь заслуга наших металлургов», - напомнил он.
Нардеп обратил внимание, что остановка и даже сбои в работе меткомбинатов приведут к значительным потерям для бюджетов всех уровней, и могут по производственной цепочке спровоцировать новый экономический кризис.
«Другой важный вопрос – что 98% украинского лома экспортируется в Турцию, которая является одним из наших главных конкурентов на мировом рынке. Спонсировать турецкую экономику за счет убытков украинской мы никак не можем и не должны», - считает политик.
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Именно поэтому, по его словам, металлурги просят правительство ввести мораторий на экспорт лома до 2023 года.
«Сегодня это не вопрос заработка, это вопрос выживания национальной металлургии. Страны-производители металла активно вводят ограничения и запреты на экспорт лома, который становится стратегически важным сырьем для мировой экономики. На этом фоне украинский мораторий будет логичным и обоснованным. Надеюсь, что Кабмин прислушается к аргументам металлургов и до конца августа запретит экспорт лома из Украины», - подытожил Магомедов.
Как сообщалось, экспорт металлолома в январе-июле 2021 года составил 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз больше, чем поставки за аналогичный период прошлого года - 17,2 тыс. тонн.
Напомним, ранее к премьер-министру Денису Шмыгалю обратилась Федерация работодателей Украины. Она требует ввести запрет на экспорт металлолома в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к резкому росту экспорта, и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули: металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии, а остановка металлургических заводов приведет к потере тысяч рабочих мест и падению доходов в бюджет.