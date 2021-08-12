Усиление экологического контроля в первую очередь ударит по законопослушному бизнесу, который будет заниматься только тем, что будет сопровождать инспекторов во время бесконечных проверок.

Поэтому законопроект о экоинспекцию №3091, который Верховная Рада приняла в первом чтении, должен быть существенно доработан. Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.

«Фактически Украина сейчас находится на переходном этапе: действующее законодательство устарело, а новый законопроект пока готовится ко второму чтению. К сожалению, пока так складывается, что бизнес не имеет тотального доверия к органам власти. Поэтому и относится с предостережением к усилению полномочий, чтобы это не превращалось в злоупотребления», - пояснила она.

Так, по информации компаний-членов Ассоциации, в последние годы увеличилось количество необоснованных заявлений от физических лиц и общественных организаций о нарушениях отдельными предприятиями экологического законодательства.

«Однако большинство таких заявлений вообще не содержат фактов и обстоятельств нарушения, и основываются исключительно на предположениях заявителей. Это приводит к чрезмерной административной нагрузке на бизнес из-за увеличения количества внеплановых экологических проверок. Поэтому, целесообразно было бы также внести в проект закона №3091 о госэкоконтроле перечень четких требований к таким заявлениям и их надлежащее обоснование», - резюмировала Михайловская.

Напомним, ранее президент профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции заявила, что Украина тотально нивелировала всю систему государственного экологического контроля. Поэтому сейчас нужно не просто принимать новые законы, но и полностью изменить подходы к подбору кадров и нормы их ответственности. Иначе этот закон создаст в Украине нового коррупционного монстра с колоссальными полномочиями.