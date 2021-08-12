Владельцы тепловых электростанций начали заблаговременно импортировать уголь, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного периода 2021-2022 годов.

Об этом сообщил эксперт, бывший советник министра энергетики Сергей Чех.

"Производители э / э уже сейчас «подстраховались» и начали импорт угля из-за рубежа. В августе, то есть заранее до начала отопительного сезона. Это хорошо. Дальнейший импорт угля позволит решить проблему с его нехваткой на складах ТЭС», - подчеркнул эксперт.

По его словам, это позволит обеспечить стабильность энергосистемы и пройти зиму без каких-либо ограничений потребителей.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США.