Три из четырех адвокатов ферросплавных заводов Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции в очередной раз не явились на судебное заседание по слушании их общей жалобы против закрытия дела «Роттердам+».

Об этом свидетельствует видеотрансляция заседания на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Неявку 2 из 3 адвокатов, представляющих интересы ферросплавных заводов Коломойского, экс-нардепа Виктора Чумака и ЦПК, суд признал неуважительной.

По мнению прокурора САП Дениса Демкива, систематическая неявка адвокатов заявителей свидетельствует о попытке затянуть судебный процесс, который длится уже более 2 месяцев.

«Очень показательная ситуация у нас складывается. Мы эту жалобу слушаем с середины июня. На сегодняшний день почти 2 месяца мы рассматриваем жалобу. И в этих 2 месяца мы можем увидеть, сколько у нас прошло заседаний и сколько заседаний срывалось, и по чьей вине. Около 2 месяцев мы рассматриваем, а мы еще даже не перешли к исследованию доказательств по этому делу», - сообщил прокурор в судебном заседании.

Из-за неявки истцов, суд вынужден был в 6-й раз перенесли заседание дела по их же жалобе. Следующее заседание запланировано на 17 августа.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.