Отключений потребителей от электроэнергии из-за нехватки угля в отопительный сезон 2021-2022 годов не будет

Об этом говорится в статьи издание «Экономическая правда».

«К отопительному сезону компании завезут необходимый объем топлива. Отключений точно не будет. Если не купят, то сами и пострадают, потому что потеряют средства», – приводит издание слова директора научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева. Собеседники ЭП отмечают, что несмотря на проблемы с запасами угля веерных отключений во время отопительного сезона не будет. » В крайнем случае придется возвращаться к коммерческому импорту электроэнергии из России и Беларуси, против чего категорически выступает ДТЭК Ахметова", - отмечает издание. Компания ДТЭК, по информации издания, планирует импорт угля из Польши, Казахстана и США.

«Ведем переговоры с поставщиками из Польши, Казахстана, США. Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути", – сообщил ЭП генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.

Напомним, в июле энергоблоки государственной и частной генераций были вынуждены остановить свою работу из-за недостатка топлива. В то же время ТЭС «ДТЭК Энерго» в июле почти вдвое увеличили среднесуточный объем отпуска электроэнергии в сравнении с июнем и выработали 2,3 млрд кВт*ч. Для этих нужд было использовано более 1,2 млн тонн угля. При этом цена электроэнергии не покрывает даже себестоимость угля.