Экспортная пошлина в 58 евро не останавливает экспорт металлолома из страны, и если его временно не запретить, украинские металлурги останутся без сырья, а лом придется импортировать, что тут же скажется на стоимости нашей продукции на мировых рынках

Об этом заявил Алексей Чижма, начальник производства завода «Днепроспецсталь».

«Мы испытываем дефицит металлолома, как и все остальные предприятия Украины. Это ни для кого не секрет. Ограничительная пошлина никого не останавливает», - рассказал он.

По его словам, логика металлургов проста: чем больше лома останется в Украине, тем лучше для отрасли и страны.

«Мы не хотим покупать лом, импортировать его из других стран, лишившись своего сырья. Нам будет гораздо тяжелее конкурировать при таком уровне цены. Мы и так уже вынужденно подняли цены», - поясняет Чижма.

Поэтому, по его словам, Украина должна бороться за сохранение сырья внутри страны. Напомним, экспорт металлолома в январе-июле 2021 года составил 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз больше, чем поставки за аналогичный период прошлого года.

Народный депутат Муса Магомедов сообщил, что уже в августе-сентябре могут возникнуть первые сбои в работе металлургических предприятий. А начиная с октября, из-за нехватки сырья могут начаться остановки цехов и заводов.

Ранее МК «Азовсталь» обратился с открытым письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором призвал ввести временный запрет на металлолом. В противном случае предприятия будут вынуждены закрываться, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потери бюджетом миллиардов бюджетных поступлений.