В правительстве планируют утвердить параметры поддержки от международных партнеров до конференции ООН, которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года

Снижение выбросов до 35% от уровня 1990 года, одобренное правительством Украины в рамках НВВ2, достижимо при наличии внешней поддержки в сфере финансов и безопасности. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина", пишет "Эко-политика".

"Правительство утвердило решение следующего содержания: мы берем перед миром обязательство уменьшить выбросы до уровня 35%, в свою очередь мир предоставляет нам поддержку как финансовую, так и в сфере безопасности", – подчеркнул Любченко.

По его словам, поставленная Украиной цель амбициозна, и, например, у ЕС она составляет 55% от уровня 1990 года. В то же время министр отметил, что главный вопрос – как достичь этой цели, одновременно развивая экономику.

"Для этого нам нужно минимум 102 млрд евро дополнительных инвестиций. И это не все – есть еще ряд факторов, таких как доступ к внешним рынкам и угрозы энергетической безопасности, в том числе Северный поток-2", – сказал первый вице-премьер.

Как сообщается, вице-премьер Ольга Стефанишина уже провела огромную работу по выявлению источников финансирования со стороны ЕС и мировых институтов.

"В продолжение этой работы следует четко закрепить параметры этой помощи, по крайней мере, в меморандумах – объемы, направления финансирования. Это главное предостережение от меня. Об этом говорят также отраслевые ассоциации и союзы работодателей", – отметил Любченко.

Как сообщается, до проведения Конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго 1-12 ноября этого года необходимо провести работу с партнерами Украины, прежде всего с ЕС и США, относительно параметров такой помощи.

"В период до саммита в Глазго мы должны выйти на четкие договоренности. Иначе мир должен осознавать, что реальный уровень выбросов будет колебаться в диапазоне 37-42%", – заявил первый вице-премьер.