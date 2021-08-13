В правительстве планируют утвердить параметры поддержки от международных партнеров до конференции ООН, которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года
Снижение выбросов до 35% от уровня 1990 года, одобренное правительством Украины в рамках НВВ2, достижимо при наличии внешней поддержки в сфере финансов и безопасности. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина", пишет "Эко-политика".
"Правительство утвердило решение следующего содержания: мы берем перед миром обязательство уменьшить выбросы до уровня 35%, в свою очередь мир предоставляет нам поддержку как финансовую, так и в сфере безопасности", – подчеркнул Любченко.
По его словам, поставленная Украиной цель амбициозна, и, например, у ЕС она составляет 55% от уровня 1990 года. В то же время министр отметил, что главный вопрос – как достичь этой цели, одновременно развивая экономику.
"Для этого нам нужно минимум 102 млрд евро дополнительных инвестиций. И это не все – есть еще ряд факторов, таких как доступ к внешним рынкам и угрозы энергетической безопасности, в том числе Северный поток-2", – сказал первый вице-премьер.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
На пассажирский поезд напали под Одессой: срочное заявление Укрзализныци
Ротару тонко подколола Катю Осадчую, кадры конфуза: "А, тебя еще не было тогда..."
Жена продюсера "Квартал 95", едва вместив бюст в тесное декольте, рассказала об особом даре: "Класс, Анечка"
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Как сообщается, вице-премьер Ольга Стефанишина уже провела огромную работу по выявлению источников финансирования со стороны ЕС и мировых институтов.
"В продолжение этой работы следует четко закрепить параметры этой помощи, по крайней мере, в меморандумах – объемы, направления финансирования. Это главное предостережение от меня. Об этом говорят также отраслевые ассоциации и союзы работодателей", – отметил Любченко.
Как сообщается, до проведения Конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго 1-12 ноября этого года необходимо провести работу с партнерами Украины, прежде всего с ЕС и США, относительно параметров такой помощи.
"В период до саммита в Глазго мы должны выйти на четкие договоренности. Иначе мир должен осознавать, что реальный уровень выбросов будет колебаться в диапазоне 37-42%", – заявил первый вице-премьер.