Кабинет министров не выполнил взятые на себя обязательства по развитию возобновляемых источников энергии
Об этом заявил Иван Бондарчук, руководитель практики энергетики и природных ресурсов в юридической группе LCF, пишет "Дело.uа".
"Правительство проваливает выполнение практически всех взятых на себя обязательств перед инвесторами ВИЭ. При таких обстоятельствах энергетика является одной из наиболее проблемных и непредсказуемых отраслей для международных инвестиций», - подчеркнул эксперт.
По его словам, с начала года правительство приняло сразу два решения, которые нарушают обязательства перед инвесторами и ставят под сомнение дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии.
Это пересмотр формулы, по которой рассчитываются компенсации, которые платят производители ВИЭ за небаланси и инициатива ввести незаконный акциз на «зеленую» энергию в размере 3,2%.
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"Впрочем, исправление ситуации полностью находится в руках правительства, которое имеет все необходимые инструменты для этого», - добавил юрист.
Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.
Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.
Кроме того Кабинет министров планирует ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.