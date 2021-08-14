Председатель исполкома УДАРа Артур Палатный поддержал Жана Беленюка, ведь такие инциденты недопустимы

На своей странице в Facebook Артур Палатный осудил расистские высказывания в адрес Олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

Председатель исполкома удара отметил недопустимость подобного поведения по отношению к человеку, который своим трудом прославил Украину в мире.

«Это он своей силой воли, характером и сверхчеловеческими физическими усилиями стал чемпионом, чтобы прославить нашу страну на весь мир», — отметил Палатный. Политик также добавил, что расистские высказывания в адрес спортсмена — вне рамок толерантного поведения и недопустимы в обществе, которое стремится к европейским ценностям.

"Мы все должны еще очень много научиться. В первую очередь помнить о ценностях равенства, взаимоуважения и человеческого достоинства, если хотим быть полноценными членами Европейского Общества, иметь такой как там уровень жизни и инфраструктуры», — пишет Палатный.

Председатель парламентского Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма 7-8 созывов добавил, что «всегда был на стороне спортсменов и настаивал на важности достойной награды за их труд. Считал и считаю, они делают для страны куда больше, чем большинство политиков-популистов». Артур Палатный выразил надежду,»что страна будет уважать каждого, кто во имя ее флага покоряет самые высокие вершины".

Напомним, вчера, 13 августа, неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком в центре Киева.