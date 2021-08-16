Дипломат Вадим Трюхан в программе «MY.UA» рассказал, чем Украине грозит «Северный поток-2».
«Сейчас в Европе цены на газ просто зашкальные – 500 долларов за тысячу кубометров. При этом «Газпром» постоянно уменьшает прокачку газа по территории Украины другими трубопроводами и не наполняет фактически газохранилища. Это делается с одной целью. Для того, чтобы не естественным образом сделать дефицит на рынке газа российского производства, и, соответственно, повысить цены, показать свою нужность», - говорит эксперт.
По его словам, для России газ – это оружие.
«Во всех их стратегических документах энергетика рассматривается именно как способ и инструмент влияния России на Европу, на любых партнеров/не партнеров и так далее», - констатирует Трюхан.
Дипломат отмечает, что запуск «Северного потока-2» будет использован Россией для того, чтобы усилить давление на Украину и лишить ее возможности зарабатывать на транзите газа.
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«Мне кажется, что здесь не только надо рассматривать вопрос последствий, но и вопросы подготовки. Вот как Украина подготовилась к этой ситуации? Мне кажется, что мы фактически потеряли 4 года. Напомню зрителям, что «Северный поток-2» реализуется с 2017 года. Мы могли предвидеть. Мы могли раньше начать работать с нашими партнерами и доказывать им, что это очень опасный элемент, который нарушает баланс в Европе, который может вызвать серьезные вызовы с точки зрения безопасности не только для Украины, но и стран Балтии, Польши и других государств Европы. А начали мы довольно поздно – когда уже шла достройка», - резюмировал он.
Как сообщала Politeka, Трюхан заявил, что Украине уже надо формулировать внешнюю политику.
Также Politeka писала, что Чеповой объяснил, почему Украине нужна помощь: «В таком состоянии государства никогда не вставали с колен».