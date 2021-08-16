Запасы угля на складах тепловых электростанций за выходные (13-16 августа) выросли на 3,1% до 763,3 тысяч тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики

Прирост запасов угля за субботу-воскресенье составил 22 900 тонн, что стало рекордом с начала лета.

Больше всего угля на выходных поступило на Кураховскую, Запорожскую и Бурштынскую ТЭС (все – «ДТЭК Энерго»).

Суточные поставки угля на украинские ТЭС достигли 60 тыс. т при потреблении 44 тыс. т.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Так, компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. т. Первые партии должны потупить на текущей неделе.