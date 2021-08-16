За 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено 257,4 МВт мощностей солнечных электростанций, что в 2,5 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 г.
Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ.
Всего за 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено 250 МВт наземных СЭС и 7 МВт электростанций, вмонтированных в фасады или крыши зданий.
В то время как за аналогичный период 2020 года в эксплуатацию было введено СЭС общей мощностью 686 МВт.
В целом ввод новых мощностей возобновляемой энергетики в 2021 году сократился более чем на четверть. За 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено всего 554 МВт новых мощностей, в то время как за аналогичный период прошлого года –744 МВт.
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Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.
Правительство нарушило обязательства по оплате «зеленой» электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.
Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.