Практика установления необоснованных тарифов на перевозку по железной дороге должна быть прекращена, вопросом тарифообразования должен заниматься независимый регулятор.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



«Основные интересанты отсутствии такого независимого органа, который бы профессионально устанавливал прозрачные рыночные тарифы, бесспорно, те люди, которые заинтересованы в том, чтобы все было максимально прозрачно», - сказал Омелян.



Он отметил: тарифы на перевозки на УЗ являются необоснованными, а их изменение происходит не прозрачно, без всякого общественного обсуждения.



«Вспомните последние два года – каким образом обсуждался вопрос тарифов, что они абсолютно без обсуждения с бизнесом, без обсуждения с кем-либо самостоятельно устанавливались Министерством инфраструктуры и другими центральными органами исполнительной власти», - пояснил Емельян.



По его мнению, вопросом тарифообразования на железной дороге должен заниматься независимый регулятор, который будет устанавливать экономически обоснованные и справедливые тарифы.



"Не тарифы, которые хочет железная дорога, А которые являются объективными, потому что железная дорога выполняет и социальную функцию, это государственная компания, которая работает на развитие государства, она не может становиться тромбом в кровеносной системе Украины», - подытожил Омелян.



Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект о создании такой комиссии - «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта» (№3927) - находится на рассмотрении в Верховной Раде.



В то же время гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти «Укрзализныцю», необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения тарифов УЗ на перевозки она теряет грузы, и с каждым годом финансовое состояние компании ухудшается.