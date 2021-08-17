Власть должна провести полноценную реформу "Укрзализныци", а не в очередное повышать тарифы, ведь дополнительные средства от этого поглощает коррупция

Об этом заявил гендиректор федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак.

"Мы уже все это проходили. Уже были повышения тарифов на 30%, на 20%, на 15% в прошлые годы. И каждый раз говорили, что это позволит УЗ делать инвестиции. Но все эти деньги куда-то исчезали. И ничего не менялось, и инвестиций по факту никто не делал», - сказал Гусак.

Он напомнил, что выполнение инвестиционной программы УЗ никогда не превышало 70%, а в 2019 году оно вообще упало до 50%, что является критически низким уровнем. "Неудивительно, что у нас поезда сходят с рельсов - потому что колею никто не ремонтирует», - считает Гусь.

По его мнению, от очередного повышения тарифов на грузовые перевозки по железной дороге УЗ ничего не выиграет, а наоборот – потеряет еще больше своих клиентов, которые перейдут на более дешевые автомобильные перевозки.

"Деньги от этого очередного повышения тарифов скорее всего уйдут, как вода в песок. Как и деньги от всех предыдущих повышений тарифов", - подчеркнул Гусак.

Эксперт считает, что процесс решения проблем компании нужно начинать с проведения полноценного реформирования УЗ, и лишь потом переходить к наведению порядка в тарифообразовании на перевозку.



"Не надо ставить телегу впереди лошади. Сначала должна быть определенность с руководством УЗ, проведенная в конце концов долгожданная реформа УЗ с организационным и финансовым разделением на соответствующие сегменты – пассажирские перевозки, грузовые перевозки, инфраструктура, четкое выделение непрофильных активов. И только потом можно и нужно вести речь о повышении тарифов", - подытожил Гусак.

Как известно, Мининфраструктуры планирует в два этапа повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 30%. При том, что за период с 2010 по 2020 год эти тарифы выросли на 195%, а инвестиционные программы не выполняются.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.