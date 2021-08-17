Представители ферросплавных заводов Игоря Коломойского и активисты Центра противодействия коррупции в 8-й раз не явились в Высший антикоррупционный суд, чем в очередной раз сорвали заседание по их жалобе против закрытия дела «Роттердам+»

Об этом свидетельствует видеотрансляция судебного заседания на YouTube-канале ВАКС.

На судебное заседание явился только 1 из 4 адвокатов. Поскольку рассмотрение жалоб без присутствия их авторов невозможно, судья вынуждена была в 9-й раз переносить заседание.

Поскольку адвокаты заявителей систематически не приходят на заседания, ВАКС постановил вызвать в суд лично заявителя по делу экс-замгенпрокурора Виктора Чумака, высшее руководство ЦПК и ферросплавных заводов Игоря Коломойского на следующее заседание. Оно запланировано на 18 августа.

«Очевидно, что судебные заседания будут срываться и в дальнейшем. Это уже у нас 8-е заседание, и я убежден, что 9-е у нас не состоится по любым причинам, которые придумают заявители», - заявил прокурор САП Денис Демкив в ходе судебного заседания.

По мнению адвокатов, антикоррупционные активисты утратили интерес к этому делу и по сути смирились с его закрытием.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.