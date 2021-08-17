Если конечная цель Крымской платформы – это возвращение Крыма в состав Украины, то могут ли у неё быть какие-то промежуточные цели? Об этом в программе «My.ua» рассказывает политолог Игорь Петренко.
«Первая задача Крымской платформы – не допустить ослабления санкций против РФ и по возможности добиться их усиления. Вопрос деоккупации Крыма очень сложный, поскольку этот полуостров Россия считает для себя сакральным. Ведь Путин строит себе образ «собирателя русских земель». И Путин, и значительная часть россиян просто так не откажутся от Крыма. Даже российские оппозиционеры не обещают в случае своего прихода к власти сразу вернуть Крым Украине. Они пусть не напрямую, но всё же поддерживают Путина в этом вопросе – мягко, молчаливо. Так что это позиция не Путина, а российского общества», - считает эксперт.
По его словам, говоря о Крымской платформе, необходимо чётко понимать её главную задачу.
«Нужно понимать, что Крымская платформа не приведёт к деоккупации Крыма. Это площадка для диалога, чтобы держать проблему Крыма в фокусе, чтобы показывать российские злоупотребления в Крыму и проблем, которые они порождают. Если рассматривать Крымскую платформу как инструмент для поддержания и расширения санкций против России, то с этой задачей она вполне может справиться», - полагает Игорь Петренко.
Как сообщает Politeka, ранее общественный деятель Олесь Доний прокомментировал перспективы Крымской платформы.
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Также Politeka сообщала, что, по словам политического эксперта Виталия Романченко, на Крымкую платформу может приехать французский лидер Эмманюэль Макрон.