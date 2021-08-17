Если конечная цель Крымской платформы – это возвращение Крыма в состав Украины, то могут ли у неё быть какие-то промежуточные цели? Об этом в программе «My.ua» рассказывает политолог Игорь Петренко.

«Первая задача Крымской платформы – не допустить ослабления санкций против РФ и по возможности добиться их усиления. Вопрос деоккупации Крыма очень сложный, поскольку этот полуостров Россия считает для себя сакральным. Ведь Путин строит себе образ «собирателя русских земель». И Путин, и значительная часть россиян просто так не откажутся от Крыма. Даже российские оппозиционеры не обещают в случае своего прихода к власти сразу вернуть Крым Украине. Они пусть не напрямую, но всё же поддерживают Путина в этом вопросе – мягко, молчаливо. Так что это позиция не Путина, а российского общества», - считает эксперт.

По его словам, говоря о Крымской платформе, необходимо чётко понимать её главную задачу.

«Нужно понимать, что Крымская платформа не приведёт к деоккупации Крыма. Это площадка для диалога, чтобы держать проблему Крыма в фокусе, чтобы показывать российские злоупотребления в Крыму и проблем, которые они порождают. Если рассматривать Крымскую платформу как инструмент для поддержания и расширения санкций против России, то с этой задачей она вполне может справиться», - полагает Игорь Петренко.

Как сообщает Politeka, ранее общественный деятель Олесь Доний прокомментировал перспективы Крымской платформы.

Также Politeka сообщала, что, по словам политического эксперта Виталия Романченко, на Крымкую платформу может приехать французский лидер Эмманюэль Макрон.