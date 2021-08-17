В новой программе «Суть событий» с ведущей Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал о принятии властью законов про жесткие меры к неплательщикам задолженности по ЖКХ.

«Реструктуризация долга по ЖКХ должна как-то смягчить негативный эффект от роста неподъемных тарифов. И если есть возможность, то безусловно лучше постепенно заниматься погашением этой задолженности, иначе люди рискуют потерять последнее имущество. Потому что формально по закону теперь у власти и исполнительной службы есть все основания приходить арестовывать, а потом продавать за долги ваше имущество», - подчеркнул он.

Павловский рассказал, что сейчас попринимались такие изменения в законодательство, которые позволяют за коммунальные долги у граждан в автоматическом режиме без ведома гражданина, если у него есть депозиты или счета в банке, блокировать и арестовывать их и списывать с них долги по решению суда. Так же можно изымать движимое и недвижимое имущество, подтвердил он, забирать земельные участки.

«Последняя граница - это то, что могут отобрать квартиру и продать ее за долги и это сейчас позволяет делать закон. А еще хотят усилить эти драконовские меры против должников, поэтому на рассмотрение внесен законопроект о применении к должникам за жилищно-коммунальные услуги таких же ограничительных мер, как к неплательщикам алиментов. То есть если у вас будет долг более чем 340 гривен в месяц, то вас не будут выпускать за границу. Полиция сможет остановить и отобрать авто, поставив его на штрафплощадку с последующей реализацией и погашением коммунальных долгов», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала по словам Завальнюк, что реальных оснований для снижения тарифов на электричество для всего населения нет.

Также ранее Politeka писала со слов Павловского, что несколько лет назад в Украине почти семь миллионов семей получали субсидии.