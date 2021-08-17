В новой программе «Суть событий» с ведущей Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал о принятии властью законов про жесткие меры к неплательщикам задолженности по ЖКХ.
«Реструктуризация долга по ЖКХ должна как-то смягчить негативный эффект от роста неподъемных тарифов. И если есть возможность, то безусловно лучше постепенно заниматься погашением этой задолженности, иначе люди рискуют потерять последнее имущество. Потому что формально по закону теперь у власти и исполнительной службы есть все основания приходить арестовывать, а потом продавать за долги ваше имущество», - подчеркнул он.
Павловский рассказал, что сейчас попринимались такие изменения в законодательство, которые позволяют за коммунальные долги у граждан в автоматическом режиме без ведома гражданина, если у него есть депозиты или счета в банке, блокировать и арестовывать их и списывать с них долги по решению суда. Так же можно изымать движимое и недвижимое имущество, подтвердил он, забирать земельные участки.
«Последняя граница - это то, что могут отобрать квартиру и продать ее за долги и это сейчас позволяет делать закон. А еще хотят усилить эти драконовские меры против должников, поэтому на рассмотрение внесен законопроект о применении к должникам за жилищно-коммунальные услуги таких же ограничительных мер, как к неплательщикам алиментов. То есть если у вас будет долг более чем 340 гривен в месяц, то вас не будут выпускать за границу. Полиция сможет остановить и отобрать авто, поставив его на штрафплощадку с последующей реализацией и погашением коммунальных долгов», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала по словам Завальнюк, что реальных оснований для снижения тарифов на электричество для всего населения нет.
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Также ранее Politeka писала со слов Павловского, что несколько лет назад в Украине почти семь миллионов семей получали субсидии.