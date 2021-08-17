Какие слои населения легче поднимаются на протесты? На эту тему рассуждает политический эксперт Александр Солонтай в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Гость программы замечает, что пенсионеры - это наименее революционная категория населения. Чтобы не быть голословным, он напоминает, что в Украине не было пенсионерского Майдана. Максимум, отмечает Солонтай, пенсионеры правоохранительных органов собрались однажды, сломали забор и выбили себе пенсию. «Ну, может военные пенсионеры «задвижачат» раз-два, себе просто пенсию выбьют», - констатирует эксперт.

В целом же, заключает он, протест, общегосударственная революция - это дело рук молодежи. «У нас в Украине был предпринимательский Майдан, была студенческая революция, была Революция достоинства...», - вспоминает Солонтай.

С другой стороны, говорит эксперт, не стоит рассчитывать на какую-то революцию в ближайшем будущем, хотя проблемы в государстве действительно есть. Попутно он вспоминает Евромайдан при Януковиче: тогда были проблемы и с тарифами, и с пенсиями, и с экономикой. «То есть там был весь этот набор проблем, который беспокоит сейчас», - констатирует гость программы.

Тем не менее, говорит он, Революция достоинства взорвалась из-за еще одного важного фактора - избиение студентов. «Здесь избиение людей – это фактор, когда молодежь избили, а вышла уже не молодежь», - заключает Солонтай.

Как сообщала Politeka, Солонтай рассказал, следует ли ждать этой осенью протестных акций среди молодежи.

Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что украинцы в отличие от соседних стран сегодня еще имеют характер.



