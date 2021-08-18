Решение украинских властей ограничить развитие возобновляемой энергетики путем введения дополнительного акцизного налога на «зеленую» энергию приведет к отставанию от стран цивилизованного мира

Об этом заявил экс-премьер-министра Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украина24».

"К 2050 году в мире глобально будет проинвестировано 130 триллионов долларов в возобновляемые источники, декарбонизацию экономики, уменьшение выбросов и т.д. То есть, они (другие страны мира - прим.) ищут деньги, чтобы дать возможность модернизироваться. Что наши делают? Они вводят акциз на возобновляемые источники энергии. Хуже решения придумать невозможно",-заявил экс-премьер.

Он подчеркнул, что в условиях глобального перехода к «зеленой» энергетике, решение украинской власти противоречит здравому смыслу.

Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Кроме того Кабинет министров планирует ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.