Дело "Роттердам" с самого начала было сфабрикованным политическим заказом, который ничем не завершился.

Об этом заявил экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль в эфире телеканала «Украина 24».

«Это был политический заказ, который ничем абсолютно не кончился и не мог кончиться, потому что такой низкой цены на уголь в Украине уже никогда не будет. А второе-мы же подписали с Международным валютным фондом, что цена на газ должна быть рыночная по такой же формуле "Амстердам+", - заявил Москаль.

Он подчеркнул, что принципиально формула "Роттердам+" ничем не отличалась от газовой формулы «Амстердам+», однако по последней никакого расследования не проводилось.

"В субботу-воскресенье я всегда хожу пешком. Кого не встречу, все говорят: а чего же вы возбудили дело по «Роттердам+», когда угля было самое дешевое? А чего же не нарушаете про "Роттердам+", а чего же не нарушаете про» Амстердам+", - добавил Москаль.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было выявлено ни убытков от действия формулы, ни потерпевших.