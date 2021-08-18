Финансист Сергей Фурса в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал о вероятном транше от МВФ. По его словам, шанс получения транша увеличился, потому что Украина начала принимать реформы.

«Сейчас шансы уже повысились. Мы долго саботировали программу, а в июле с бухты-барахты приняли судебную реформу: два очень важных и правильных законопроекта. Теперь шансы на транш МВФ, хотя бы один, в этом году остаются», - отметил эксперт.

По мнению финансиста, для получения транша от МВФ правительству надо проголосовать в первой половине сентября за закон о Национальном банке и законопроекте о НАБУ.

«В порыве отката реформ откатили реформу по борьбе с коррупцией, и МВФ сказал, что так не пойдет: теперь должны восстановить независимость НАБУ и просто всё вернуть в нормальную плоскость. С этим законом могут возникнуть проблемы», - подчеркнул Фурса.

Как отметил эксперт, власти главное не затягивать процесс принятия законов, потому что потом начнётся бюджетный процесс, а бюджет это всегда предмет переговоров с МВФ. Финансист оценивает шанс получить транш от МВФ в 50%.

Как сообщала Politeka, Фурса рассказал о важности реформ.

Также Politeka публиковала слова Фурсы, что доходы растут быстрее, чем инфляция.