Открытые заседания Высшего антикоррупционного суда по делу «Роттердам+» окончательно убедили общество в отсутствии в нем состава преступления и надуманности всех обвинений в адрес формулы.

Об этом заявил ексглава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«Мы стали свидетелями более чем 50 заседаний Высшего антикоррупционного суда, который в итоге подтвердил законность и обоснованность закрытия дела «Роттердам+». Именно благодаря открытому и публичному рассмотрению дела в ВАКС все гражданское общество убедилось в том, что дело «Роттердам+» оказалась лишь срежиссированным медийным фейком», - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что расследование по этому делу длилось более 3 лет и за это время никаких фактов, которые свидетельствовали бы о нарушении закона, установлено не было.

"В материалах дела, которые впоследствии открыли для общества, не оказалось никаких доказательств совершения преступления – ни реальных потерпевших, ни установленного ущерба. В течение последнего года это дело еще 3 раза открывали и снова закрывали из - за отсутствия состава преступления», - добавил нардеп.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было выявлено ни убытков от действия формулы, ни потерпевших.