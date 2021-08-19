Очередное повышение тарифов «Укрзализныци» является необоснованным и не приведет к улучшению услуг, которые предоставляет компания.

Об этом заявил гендиректор федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак.

"Речь идет об очень большом повышении тарифов. Суммарно с 1 января следующего года большинство тарифов будет повышено на 30%. Это огромное повышение. Оно необоснованное», - сказал Гусак в эфире телеканала "Украина 24".

Он также напомнил, что последние несколько лет «Укрзализныця» постоянно повышает тарифы, а за последние 5 лет стоимость перевозок выросла более чем вдвое. Однако это никоим образом не отражается на улучшении ее работы и сервиса для клиентов.

"Нам все время говорят, что для того, чтобы «Укрзализныце» делать инвестиции, необходимо повышать тарифы. Мол, в «Укрзалізниці» нет средств на новые вагоны, нет средств на новые локомотивы, нет средств на ремонт пути. А ведь мы все это уже проходили. В 2015 году было повышение тарифов на 30%. Потом было повышение тарифов на 15%. Потом еще на 15. И суммарно тарифы выросли за последние 5 лет более чем вдвое», - отметил Гусак

Напомним, 17 августа «Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября.

Ранее экс-глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги «Укрзализныци» нужно поднимать только после того, как будет проведено полноценную реформу компании.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в «Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.