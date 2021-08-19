Ферросплавные заводы Игоря Коломойского и активисты-антикоррупционеры вступили в сговор для срыва заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу о закрытии «Роттердам».

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Побережный в комментарии телеканалу «Украина24».

"Очевидно, что есть определенный заговор, Во-первых, это между жалобщиками. Поэтому, по очереди они не появляются на судебное заседание для того, чтобы их срывать», - заявил адвокат.

Рассмотрение совместного иска заводов Коломойского и антикоррупционеров продолжается уже более 2 месяцев. За это время ВАКС вынужден был 9 раз переносить рассмотрение заседания из-за систематической неявки истцов. В частности так называемый инициатор дела "Роттердам+" Виктор Чумак не явился ни на одно из 9 судебных заседаний.

По убеждению Побережного, доводы, которые истцы указали в своих жалобах, безосновательны.

«И на тех доводах, на которых строятся их жалобы, как юрист, я могу сказать, что принятое решение не может быть отменено», - добавил Побережный.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было выявлено ни убытков от действия формулы, ни потерпевших.