Представители ферросплавных заводов Игоря Коломойского и активистов-антикоррупционеров продолжат совместно срывать заседание Высшего антикоррупционного суда по поводу закрытия дела «Роттердам+»

Об этом заявил бывший подозреваемый по делу «Роттердам+», экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Юбилейное, десятое заседание по жалобе "потерпевших" (заводы Коломойского) и "заявителей" (сочувствующие Коломойскому) назначено на следующей неделе. Убежден-опять кто-то из них не придет/заболеет/уйдет в законный отпуск!",- заявил Вовк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предыдущие 9 судебных заседаний в закрытом уже деле «Роттердам+» заводы Коломойского и антикоррупционеры успешно сорвали, по очереди не являясь на судебные заседания.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам +" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было выявлено ни убытков от действия формулы, ни потерпевших.