Логистическое сообщество Европейской Бизнес ассоциации (EBA) всегда поддерживало создание независимого регулятора на рынках транспортных услуг.

Это связано с тем, что в транспортной сфере Украины сосредоточено чуть ли не наибольшее количество естественных монополий – железная дорога, порты, вокзалы, диспетчерские службы, аэропорты. Поэтому для эффективного регулирования, мониторинга и контроля на этих объектах нужен независимый орган, который будет регулировать тарифы, выдавать лицензии и осуществлять мониторинг деятельности субъектов монополий. В нашем случае речь идет о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Об этом заявила Дарья Сичкар, менеджер Комитета по логистике EBA.

«Что важно для бизнеса – детали создания такого регулятора. Прежде всего, необходимо, чтобы создание НКРТ не привело к дублированию функций существующих органов власти. Это должен быть независимый орган, который объективно и беспристрастно будет формировать тарифную политику субъектов монополий. Модель финансирования так же должен предусматривать независимость регулятора и не должна осуществляться за счет участников рынка, даже частично», - подчеркнула Сичкарь.

Она также выразила надежду, что совместными усилиями с Мининфраструктуры в Ассоциации получится наработать законодательную инициативу, направленную на создание независимого органа, который будет заниматься формированием тарифной политики на рынках транспортных услуг, созданием условий для развития конкуренции, а также создание равных возможностей для доступа потребителей к рынку транспортных услуг.

Напомним, о необходимости прозрачного формирования тарифной политики Укрзализныци сказано также в «Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину», которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета министров.

«УЗ необходима борьба с коррупцией – за счет увеличения прозрачности, и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы. Для этого нужно доработать и принять Проект Закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта». Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирование в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов», - резюмировали в Ernst & Young.

Как известно, Укрзализныця повысила тарифы на грузовые железнодорожные перевозки с 17 августа, хотя это решение должно было вступить в силу только 1 сентября. Суммарно только за последние 5 лет тарифы на грузовые перевозки выросли более чем вдвое. Бизнес и международные ассоциации раскритиковали это решение: по их убеждению, объемы капитальных инвестиций в УЗ падают несмотря на растущую стоимость перевозок, а качество услуг ежегодно снижается. То есть, повышение тарифов никоим образом не способствует улучшению финансового состояния УЗ, которая в первую очередь требует эффективного управления и реформирования по европейской модели.