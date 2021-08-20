С начала августа среднесуточный объем поставок угля на теплоэлектростанции (ТЭС) увеличился на 11,5% до 48 тыс. т/сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

За 19 дней августа на ТЭС поступило 911 тыс. т угольной продукции по сравнению с 817 тыс. т за первые 19 дней июля.

Среднесуточная поставка угля на ТЭС возросла с 43 до 48 тыс. т.

Больше всего угля в августе поставлено на Бурштынскую ТЭС (190 тыс. т), Кураховскую (132 тыс. т) и Запорожскую (104 тыс. т) ТЭС. Все три станции принадлежат «ДТЭК Энерго».

Ранее в компании сообщили об увеличении добычи угля на собственных шахтах на 7%. Кроме этого 19 августа ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши. Контракт рассчитан до января 2022 года и предусматривает поставку в Украину 320 тыс. т.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.