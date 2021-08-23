24 августа на площади Конституции к 30-летию Независимости Украины произойдет знаковое событие – концерт всемирно известного итальянского тенора Андреа Бочелли.

Этот концерт станет первым мероприятием в рамках проекта по созданию в Киеве Центра современного искусства – музея Ивана Марчука. ДТЭК, который 16 лет инвестирует в развитие Украины, присоединился к благородной инициативе и таким образом делает вклад в празднование 30-летия Независимости Украины и в развитие современного украинского искусства.

«30-летие Независимости Украины – это важное событие для истории нашей страны. Отмечая сегодня этот праздник, мы объединяем наши усилия и поддерживаем инициативу Президента, которая стремится вывести Украину и ее восприятие в мире на качественно новый уровень. Участие артистов мирового уровня, соединение художественных традиций и современности в мультимедиа формате благотворительного мероприятия – важный совместный шаг к созданию Центра современного искусства и продвижению мощной творческой энергии Украины в мире», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Основная идея создания Центра современного искусства – музея Ивана Марчука заключается в широком представлении и продвижении украинского искусства. Воплощение этой идеи позволит создать инновационное арт-пространство, которое будет принимать творчество всех современных деятелей искусств.

Для реализации инициативы создан благотворительный фонд ModernArtFoundation, который совместно с ДТЭК и другими компаниями выступил соорганизатором концерта Андреа Бочелли. Каждый гость концерта получит уникальную возможность присоединиться к этому благотворительному мероприятию, сделав взнос на реализацию проекта Центра современного искусства – музея Ивана Марчука. Мероприятие названо, как и первый цикл работ Ивана Марчука, «Голос моей души».

Также вместе с Андреа Бочелли выступят 4 выдающиеся украинские певицы – солистки Национальной Оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, а также Народная артистка Украины Тина Кароль и победительница Евровидения, Народная артистка Украины Джамала – в сопровождении Национального симфонического оркестра под руководством Владимира Сиренко и при участии Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины им. Григория Верёвки. Оркестром будет дирижировать всемирно известный Маэстро Марчелло Рота (Marcello Rota).