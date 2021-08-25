Украинский государственный деятель Николай Маломуж в программе «Что дальше» на канале «Знай24»рассказал, кто из президентов Украины лучше всех справился со своими задачами.

«Я знаю каждого президента лично. Не просто по службе, а вот лично как человека еще до президентства. Я могу согласиться с Школой мирового лидерства, которая находится в Швейцарии, которая сейчас всех президентов, премьеров, королей, шейхов всего мира… Они делали анализ по Украине – от Кравчука до Зеленского. И они сказали: «Вам не повезло». Ни один президент не сформировал стратегию государственную, у него не было этого в душе и сердце», - говорит эксперт.

По его словам, ни одному президенту не удалось собрать элиту и объединить общество.

«Дольше всех был Кучма, который и создавал определенные условия для экономики, для инноваций… С другой стороны, он создавал и мощные теневые структуры. Точно так же Ющенко. Формально в моральном плане самый светлый – Ющенко. Но, с другой стороны, как стратег он не мог реализовать, например, мощную стратегию развития государства – экономическую, технологическую, антикоррупционную, оборонную, международной кооперации, гармонии, синергии… Не противостоять, например, с Россией или Западом, а найти вот ту синергию для Украины, которая объединила бы эти все направления», - сказал Маломуж.

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