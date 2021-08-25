Виктор Ющенко рассказал о состоянии Первого Президента Украины Леонида Кравчука, перенесшего тяжелую операцию

Как пишет Politeka.net, 29 июня 87-летний экс-президент Украины перенес сложнейшую операцию на сердце. С тех пор Кравчук находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Отмечается, что сейчас Кравчук находится в Киевском Институте сердца.

О состоянии первого Президента Украины известно очень мало, ведь его родные запретили комментировать самочувствие Леонида Макаровича. Впрочем, по словам его прес-секретаря, динамика улучшения состояния очень медленная.

Заметим, что из-за перенесенной операции Кравчук не присутствовал на параде ко Дню Независимости. Позже в интервью УНИАН третий Президент Украины Виктор Ющенко рассказал о состоянии Кравчука.

"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, - я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", - сказал Ющенко.

Ранее Politeka писала, что Леонид Кравчук борется за жизнь: в сеть просочились новые данные о состоянии первого президента.

Напомним, что беда с Леонидом Кравчуком, экс-президент находится в реанимации: что известно о его состоянии.

A еще Politeka сообщала, что Кравчука госпитализировали, сделана сложная операция: первые подробности.