В случае, если опасения металлургов подтвердятся, и за 10 лет Украина станет перед фактом дефицита лома, работать на импортном наши предприятия не смогут, заявил Vesti.ua главный аналитик GMK-Center Андрей Тарасенко.

"В России действует пошлина на экспорт лома в размере 5%, но не менее €70 на тонну, в Индии – 20%. Российские и индийские компании являются главными конкурентами отечественных предприятий на экспортных рынках. То есть, целесообразно создавать условия для отечественных компаний как минимум не хуже, чем это делают наши страны-конкуренты. Также экспортные пошлины есть в Малайзии (15%), ЮАР", – пояснил собеседник.

Он допускает, что полный запрет на экспорт лома может оказаться одним из действенных вариантов.

"Группа Евродепутатов отстаивает решение о запрете экспорта лома из ЕС. Это более чем реально. Уже есть механизм, который поможет этого добиться, так как ЕС движется в сторону запрета экспорта отходов, а лом классифицируется в странах Евросоюза как отходы. При этом ЕС – крупнейший экспортер лома в мире. То есть, последствия этого решения для мирового рынка будут очень существенными. В таком случае придется реагировать оперативно и принимать аналогичное решение", – убежден Тарасенко.

Он указал, что в случае, если опасения металлургов подтвердятся, и через 5-10 лет нехватка лома в Украине станет очевидной, работать на импортном ломе украинские предприятия не смогут, так как это ломает нашу экспортно-ориентированную бизнес-модель.

"Не получится работать на импортном сырье и продавать продукцию на экспорт – так как мы будем дважды нести транспортные расходы – сначала на доставку сырья, потом на доставку готовой продукции", – резюмировал эксперт.