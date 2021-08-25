Канадская компания TIU Canada будет бороться против произвола Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, за противоправное отключения солнечной электростанции от электросети, что сделало невозможной передачу электроэнергии в энергосистему Украины.

Об этом в интервью заявила директор компании Ольга Белякова, напомнив, что следующее судебное заседание по вопросу отключения солнечной станции состоится 8 сентября.

Она напомнила, что для своей Никопольской СЭС компания получила лицензию в 2018 году, и станция стабильно работала до конца 2019 года. Однако затем НВФ направил компании письмо о том, что хотят отключить СЭС в связи с якобы необходимостью выполнения ремонтных работ у себя на высоковольтных линиях.

"Здесь было много вопросов. Во-первых, насколько есть необходимость в этих ремонтах. А, во-вторых, нас поставили перед фактом, без выбора. То есть, даже если мы хотели бы переподключиться, мы не имели бы времени для этого, поскольку в письме было указано что нам дают еще поработать до конца февраля 2020 года".

По ее словам, представители компании пытались вести с переговоры с менеджментом завода, но там сказали, что они получили указание отключить станцию от акционера Игоря Коломойского.

"2 марта 2020г нас физически отключили от подстанции том, что мы были подключены к подстанции, находящейся в собственности Никопольского ферросплавного завода", - сказала директор.

Она сообщила, что компания находится в апелляции в судебном процессе.

"Мы ожидаем, чтобы суд принял прозрачное юридически правильное решение, чтобы было верховенство права в Украине, о котором так много говорят", - подчеркнула Белякова.

Напомним, в апреле текущего года экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина не станет "раем для инвесторов", как обещал президент Владимир Зеленский, пока близкий к нему олигарх Игорь Коломойский рейдерскими способами уничтожает сектор "зеленой" энергетики, в частности создает давление на канадскую компанию TIU Canada.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

В планах Кабинета министров Украины на ближайшие месяцы ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии в размере от 3,2% до 40%.