Политический аналитик Виталий Романченко на канале «My.ua» рассказал, что Украине нужно менять социально-экономический курс. По его словам, нынешняя модель государства неэффективная в плане развития.

«Из векторов развития социально-экономической политики Украины мы выбрали худший вариант – это построение в Украине модели неолиберального государства, когда государство отстраняется от своих социально-экономических функций и отдает всё на усмотрение рынка. Вот как рынок отрегулирует, а государство вне его и лишь поддерживает видимость законности», - отметил Романченко.

По словам эксперта, такая концепция развития социально-экономической политики в развивающихся странах не работает.

«Надо менять курс социально-экономического развития. Модель, которую надо внедрять в Украину – это модель государства всеобщего благосостояния. Что-то на подобии Скандинавских стран, Германии и Австрии», - сказал эксперт.

По мнению политического аналитика, при такой модели украинцы смогут себе обеспечивать не только базовые потребности (купить поесть, оплатить коммуналку и так далее), а и жить в удовольствие.

«Надо сделать такие условия, чтобы человек в Украине мог раскрыть свой потенциал», - подчеркнул Романченко.

Как сообщала Politeka, Петренко предположил, что Меркель едет в Украину искать компромисс по «Северному потоку-2».

Также Politeka публиковала слова Петренко, что первая задача Крымской платформы – не допустить ослабления санкций против РФ и по возможности добиться их усиления.