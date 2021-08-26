Динамика наполнения складов ТЭС углем за прошедшую неделю улучшилось, сработка запасов сократилось до 1,7% за неделю

Об этом говорится в сообщении системного оператора НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа — 763 тыс. тонн). В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели — на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа — 490 тыс. тонн)», - сообщили в госкомпании.

По сравнению с предыдущим неделю темпы срабатывания угля улучшилась с 2,6% до 1,7%, отметили в «Укрэнерго».

"За последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. Тонн», - отметили в деркомпании «Укрэнерго».

В "Укрэнерго" отметили, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным

Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

Напомним, в августе среднесуточный объем поставок угля на украинские ТЭС - частные и государственные - увеличился на 11,5% до 48 тыс. т/сутки по сравнению с аналогичным периодом июля.

В мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т.