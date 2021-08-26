Установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, Минэкономики необходимо срочно ввести запрет на экспорт.

Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко.



«Для меня удивительно, что не работают пошлины, потому что мы их продлевали. Видимо, это связано в первую очередь с высокой ценой на металл, и их размер не является достаточным для того, чтобы предотвратить экспорт. Минэкономики нужно срочно проводить с металлургами совещание и определить объемы, периоды. Возможно, на какой-то момент ограничивать вообще вывоз», - сказал Николаенко.



По его мнению, Украина должна защитить отечественных металлургов, которые уже начали ощущать дефицит металлолома, являющегося для них стратегическим сырьем, из-за его массового экспорта в последние месяцы.



«Мы можем и должны защищаться. Я изучу этот вопрос и предложу профильному министерству, профильному министру как можно быстрее его рассмотреть, на этой неделе», - пообещал Николаенко.



Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власть должна немедленно запретить экспорт лома, иначе металлурги останутся без сырья и вынуждены будут сокращать производство.



Напомним, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. т.