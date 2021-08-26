Фонд Рината Ахметова помогает излечить психологические травмы жителям Донбасса, пережившим утраты и потрясения. В рамках проекта Музей «Голоса Мирных» Фонд проводит вебинары и прямые эфиры с психологами, которые прошли обучение по курсу «Травма войны».

Экспертом первой трансляции «Преодолеть. Помогает психолог», которая состоялась 19 августа, стала врач- психотерапевт, клинический психолог Алена Лукьянчук. Она более 6-ти лет помогает людям из Донецкой и Луганской областей побороть боль, тяжелые эмоции и стресс, полученные вследствие вооруженного конфликта на Донбассе.

‒ Когда в 2014 году Фонд Рината Ахметова активно занимался эвакуацией и расселением переселенцев Донбасса, возникла идея психологической помощи. Ко мне обратились, и в течение двух недель совместными силами нам удалось собрать команду квалифицированных психологов. Подключились специалисты из Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Тогда это была единственная возможность помочь людям справиться со стрессом. Я сама переселенка, поэтому понимала, как необходима эта помощь. Эта работа стала вкладом в масштабную миротворческую миссию. Психологическая служба также консультировала людей во время обстрелов, ‒ рассказала Алена Лукьянчук.

Психологическую поддержку Фонда с 2014 года получили более 60 тыс. жителей Донбасса разного возраста.

‒ Обучение Фонда Рината Ахметова по курсу «Травма войны» прошли 250 психологов. Фонд первым в стране поднимает проблему массового посттравматического стрессового расстройства, выносит ее в публичную плоскость, формулирует и предлагает решение. Истории многих людей, которым была оказана поддержка, вошли в уникальный историко-психологический проект Музей Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных». Его цель ‒ рассказать всему миру о судьбах людей, жизнь которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на «до» и «после». В рамках этого проекта Фонд Рината Ахметова открыл направление «Преодолеть. Помогает психолог», продолжая многолетнюю системную работу в этой сфере, ‒ рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

Чтобы понять, нужна ли вам психологическая помощь, можно пройти тест на сайте Фонда Рината Ахметова.

Вы также можете обратиться за помощью к психологам Фонда по телефону горячей линии: 0800509001.

Чтобы узнать истории Мирных Донбасса, а также оставить свою, перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/stories.



