Высший антикоррупционный суд признал, что инициатор дела «Роттердам+» Виктор Чумак без уважительных причин систематически игнорирует рассмотрение его же жалобы против закрытия этого дела.



Соответсвующее решение суд принял на заседании 26 августа, о чем свидетельствует видео-трансляция на официальном YouTube-канале.



Чумак и его представители не явились ни на одно из 10 заседаний суда по этому делу, начиная с июня 2021 года.



Ранее ВАКС направил Чумаку повестку о необходимости явится в суд. Однако на заседание 26 августа он снова не явился, не сообщив о причинах своей неявки.



Также заседание суда проигнорировали и адвокаты Чумака.



По оценкам адвокатам стороны защиты, систематическая неявка Чумака и прочих заявителей в суд свидетельствует об их неуважений к ВАКС.



Также попытки заявителей срывать заседание ВАКС, по мнению адвокатов, координируются непосредственно владельцем ферросплавных заводов Игорем Коломойским, чьи заводы единственными в стране считают себя потерпевшими от формулы «Роттердам+».



Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.