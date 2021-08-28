Финансовую помощь при подготовке государственных ТЭС «Центрэнерго» к отопительному сезону могут оказать НАК «Нафтогаз Украины» или государственные банки

Об этом сообщает издание Expro со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко.

«Сегодня мы с «Нафтогазом» прорабатываем модель, что «Нафтогаз» может найти определенные формы кооперации с «Центрэнерго» для того, чтобы купить уголь, передать его «Центрэнерго», а затем получить электроэнергию и реализовать ее. Это нормальные, рыночные, цивилизованные вещи, которые мы тоже будем делать потому, что очевидно «Нафтогазу» дешевле купить уголь, еще потом заработать на нем, перепродавая электроэнергию, чем поставлять газ на тот же «Центрэнерго», - сказал министр.

Еще одним вариантом рассматриваете предоставление «Центрэнерго» целевого кредита от государственных банков на закупку угля.

«Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особенно в этом году, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией», - цитирует слова министра пресс-служба правительства.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. Тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.