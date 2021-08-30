Повышение тарифов на перевозку грузов железной дорогой в условиях падения цен на сырье на мировых рынках приведет к падению конкурентоспособности отечественной промышленности и тяжелым экономическим последствиям для экономики. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

«Мы видим, что у нас есть рост безработицы, мы видим, что у нас достаточно серьезные проблемы со сбытом нашей продукции на экспорт и вот в этой ситуации повышения тарифов, это полностью безумство. Я считаю, что это очень опасные шаги, которые приведут впоследствии к очень негативным экономическим последствиям», - сказал Бондарев.

Депутат напомнил, что повышение затрат на перевозку приведет к росту себестоимости продукции и соответственно цен на нее, из-за чего отечественные промышленные предприятия станут неконкурентоспособными на мировых рынках, что в свою очередь заставит их сокращать производство, что будет иметь серьезные финансовые и социальные последствия.

«Если растет себестоимость, то увеличивается цена продажи. Мы становимся неконкурентоспособными на мировом рынке, будет сокращаться производство. Мы утратим те поступления в бюджет, которые у нас на сегодняшний день есть. Мы утратим количество людей, которые работают в этой отрасли. Мы утратим в занятости», - объяснил Бондарев.

По его мнению, инициатива власти поднять тарифы на перевозки УЗ в нынешних условиях является неадекватной, поскольку приведет к значительным потерям для промышленности и экономики страны в целом.

«Позиция Кабинета министров и руководства УЗ неадекватная. Повышение цен на продукцию, а также повышение цен на услуги никогда не приводили к увеличению спроса, либо к увеличению платежного баланса. Мы видим это сегодня по тарифам для населения. Люди меньше и меньше платят за коммунальные услуги. Мы видим сегодня по бизнесу, что поступления от реального сектора -- они уменьшаются. И на сегодняшний день бизнес сокращается», - подытожил Бондарев.

Напомним, 17 августа «Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак Повышение тарифов на грузовые перевозки железной дорогой приведет к падению объемов перевозок и УЗ вместо ожидаемой прибыли получит убытки.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук считает, что с очередным намерением власти повысить тарифы на грузовые перевозки железной дорогой должен разобраться Антимонопольный комитет, поскольку повышение необоснованно.