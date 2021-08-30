Власть должна оказать оказать поддержку промышленности для проведения модернизации, как это сделали в странах ЕС, а не увеличивать эконолог. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



«Для того, чтобы в соответствии с европейскими нормами переоборудовать наши предприятия, нужно не менее 5 млрд. долларов. И это за четыре года, как предлагал последний законопроект, который не прошел в ВР. Этих денег у промышленности нет. А Кабинет министров даже не провел изучений по сумам инвестиций, которые требуются для того, чтобы реализовать намеченное»,- рассказал Магера.



По его словам, вместо того, чтобы провести диалог с промышленностью и найти возможность оказать государственную поддержку предприятиям в проведении экомодернизации, власть предложила увеличить ставки эконалогов. При том, что даже сейчас средства от эконалога не используются по назначению – для проведения природоохранных мероприятий и улучшения экологии.



«Есть откровенное желание увеличивать государственный бюджет за счет экологических платежей, расходуя его вовсе не на экологию. Причем расчет идет абсолютно не на поддержку экономики, предприятий страны и абсолютно игнорируется опыт ЕС, который вкладывает сотни миллиардов евро в прямые инвестиции в виде грантов предприятиям-загрязнителям для того, чтобы ускорить процесс улучшения экологической ситуации», - объяснил Магера.



Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что предложенное правительством повышение экологического налога (законопроект №5600) не обеспечит улучшение экологической ситуации. Она подчеркнула: средства от этого налога должны использоваться по целевому назначению, их надо направить на экомоддернизацию.



В свою очередь координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко заявила: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.