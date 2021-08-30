В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Виталий Кулик поразмыслил над тем, затронут ли президенты Украины и США в своем разговоре кадровые вопросы.

Кулик убежден, что Байден не будет обсуждать с Зеленским кадровые вопросы и не будет навязывать Украине каких-то руководителей. Он добавляет, что по этому поводу нет никаких консультаций.

Также Кулик отмечает, что ранее США пытались выстроить определенные связи с технократами, но сейчас - нет. «Сейчас не нужно везти на смотрины в США возможного премьер-министра – чтобы решить подобные вопросы, хватает полномочий исполняющего обязанности посла», - объясняет эксперт.

Итак, заключает он, все кадровые вопросы сейчас решает президент Зеленский. Также Кулик отмечает, что говорить о правительстве Шмыгаля - ошибка, потому что это правительство Зеленского, в котором Шмыгаль - только премьер. «Основные управленческие решения принимались и принимаются на Банковой. При Шмыгале Кабмин не стал активным коллегиальным органом, где премьер-министр играет собственную роль», - рассуждает политолог.

По его мнению, сформированное осенью правительство также будет правительством президента Украины.

Как сообщала Politeka, Кулик рассказал, чего ожидать от встречи Зеленского и Байдена.

Также Politeka писала о том, что Кочетков оценил работу Шмыгаля.



