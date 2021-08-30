Министерство энергетики будет работать все для того, чтобы не допустить возврата импорта электрической энергии из России и Беларуси.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Даже говорить не хочу о том, чтобы предположить такую вероятность в каком-то крайнем случае. Я буду делать все, чтобы этого не произошло. Хоть и разные варианты продвигать, однако считаю, что нам надо мобилизоваться, чтобы не допустить возвращения импорта из России и Беларуси», - заявил министр в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

Министр отметил, что в течение отопительного сезона Украине нужно импортировать около 3,5 млн тонн угля.

«Мы видим, что уже начали заключать контракты на импорт угля. ДТЭК уже об этом заявил, и «Центрэнерго» работает над тем, чтобы тоже дополнительно законтрактоваться по импорту. Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и будем спокойно проходить ОЗУ», - добавил министр.

Напомним, в 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму свыше 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

В апреле Верховная рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки лишь на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года.