Контракт с американской Hamilton mine US на поставку угля позволит госкомпании "Центрэнерго" продавать электроэнергию в октябре 2021-го - марте 2022-го в объеме до 300 МВт*ч базовым графиком специальным предложением с гарантией

Об этом сообщает издание "НВ Бизнес" с ссылкой на заявление госкомпании.

"Аукцион по продаже ограниченного количества электроэнергии - до 300 МВт*ч базовым графиком — планируется на Украинской энергетической бирже 3 и 6 сентября. "Центрэнерго" по этим аукционам впервые среди генерации добавит опцию гарантии продажи законтрактованного объема э/э без возможности его снижения в связи с технической необходимостью", - сказано в заявлении "Центрэнерго".

В компании уточнили, что оплата электроэнергии согласно ее предложению будет осуществляться поэтапно, за пять дней поставки.

Как сообщалось, компания "ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" договорились о поставках в ближайшие месяцы 75 тыс. т энергетического угля из США, которое они разделят поровну по прибытию. Поставку американского угля от компании Hamilton mine US будет осуществлена через международного трейдера Trafigura.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.